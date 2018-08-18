Spor Toto Süper Lig Bursaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

hafta maçında Bursaspor evindeki ilk maçında Kayserispor’u ağırladı. Karşılaşma golsüz berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ertuğrul, meşin yuvarlağı kale direğinin yanından auta gönderdi.
55. dakikada Yusuf Erdoğan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çalım atmak isterken, Lung topun sahibi oldu.
61. dakikada Turan’ın ceza sahası içinde arka direğe yaptığı ortayı Kara son anda kornere gönderdi.
78. dakikada Torun’ın kullandığı köşe vuruşunda Kara, kafa vuruşu iyi yapamayınca Lung kolaylıkla topun sahibi oldu.
90. dakikada Badji’nin uzaktan vuruşu kalenin üzerinden az farkla auta çıktı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx
Bursaspor: Harun Tekin xx, Burak Kapacak xx, Barış Yardımcı xx, Ertuğrul Ersoy xx, Aziz Behich xx, Aytaç Kara xx, Furkan Soyalp xx (Tunay Torun dk. 65 x), Allano Lima xx, Stephane Badji xx, Yusuf Erdoğan xx (Jires Kembo dk. 86 ?), Bogdan Stancu x (Tomas Necid dk. 75 x)
Yedekler: Okan Kocuk, Muhammed Şengezer, Emin Sarıkaya, Emre Ünver, Ramazan Keskin, Jani Atanasov, Çağatay Yılmaz
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Kayserispor: Silviu Lung xx, Tiago Lopes xx, Jean Kana-Biyik xx, Cristian Spunaru xx, Sakıb Aytaç xx (Atila Turan dk. 58 x), Bernard Mensah xx, Rajko Rotman xx, Deniz Türüç xx, Tjaronn Chery xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 67 x), Silvestre Varela xx (Şamil Çinaz dk. 86 ?), Umut Bulut xx,
Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Asamoah Gyan, Levent Gülen, Hasan Hüseyin Acar, Oğuzhan Berber, Fernando Boldrin, Mert Özyıldırım
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Sarı kartlar: Aytaç Kara, Allano Lima (Bursaspor), Tiago Lopes, Bilal Başacıkoğlu (Kayserispor)