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18 Ağustos 2018 21:16

Spor Toto Süper Lig Bursaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 2.

Spor Toto Süper Lig Bursaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

18 Ağustos 2018 21:16

hafta maçında Bursaspor evindeki ilk maçında Kayserispor’u ağırladı. Karşılaşma golsüz berabere sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ertuğrul, meşin yuvarlağı kale direğinin yanından auta gönderdi.


55. dakikada Yusuf Erdoğan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çalım atmak isterken, Lung topun sahibi oldu.


61. dakikada Turan’ın ceza sahası içinde arka direğe yaptığı ortayı Kara son anda kornere gönderdi.


78. dakikada Torun’ın kullandığı köşe vuruşunda Kara, kafa vuruşu iyi yapamayınca Lung kolaylıkla topun sahibi oldu.


90. dakikada Badji’nin uzaktan vuruşu kalenin üzerinden az farkla auta çıktı.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx


Bursaspor: Harun Tekin xx, Burak Kapacak xx, Barış Yardımcı xx, Ertuğrul Ersoy xx, Aziz Behich xx, Aytaç Kara xx, Furkan Soyalp xx (Tunay Torun dk. 65 x), Allano Lima xx, Stephane Badji xx, Yusuf Erdoğan xx (Jires Kembo dk. 86 ?), Bogdan Stancu x (Tomas Necid dk. 75 x)


Yedekler: Okan Kocuk, Muhammed Şengezer, Emin Sarıkaya, Emre Ünver, Ramazan Keskin, Jani Atanasov, Çağatay Yılmaz


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Kayserispor: Silviu Lung xx, Tiago Lopes xx, Jean Kana-Biyik xx, Cristian Spunaru xx, Sakıb Aytaç xx (Atila Turan dk. 58 x), Bernard Mensah xx, Rajko Rotman xx, Deniz Türüç xx, Tjaronn Chery xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 67 x), Silvestre Varela xx (Şamil Çinaz dk. 86 ?), Umut Bulut xx,


Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Asamoah Gyan, Levent Gülen, Hasan Hüseyin Acar, Oğuzhan Berber, Fernando Boldrin, Mert Özyıldırım


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Sarı kartlar: Aytaç Kara, Allano Lima (Bursaspor), Tiago Lopes, Bilal Başacıkoğlu (Kayserispor)




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