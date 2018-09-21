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Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 6.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Tunay'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Sakho'nun ağlara gönderdi top VAR kararıyla iptal edildi.


8. dakikada İrfan Can'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Epureanu'nun kafa vuruşu auta gitti.


18. dakikada Saivet'in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Mert son anda köşeden çıkarttı.


35. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mahmut'un kafa vuruşunu Okan son anda çeldi.


39. dakikada Umut'un hatalı pasında sağ çaprazdan topla buluşan Visca'nın şutu yan ağlarda kaldı.


44. dakikada Tunay'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Sakho'nun şutunu Mert kurtardı.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, O. Gökhan Bilir


Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Stephane Badji, Aytaç Kara, Allano Lima, Henri Saivet, Tunay Torun, Diafra Sakho


Yedekler: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Burak Kapacak, Iasmin Latovlevici, Abdullahi Shehu, Jires Kembo, Umut Nayir, Bogdan Stancu


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Medipol Başakşehir: Mert Günok, Junior Caicara, Joseph Attamah, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Mahmut Tekdemir, Soner Aydoğdu, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Stefano Napoleoni, Emmanuel Adebayor


Yedekler: Volkan Babacan, Mossoro, Riad Bajic, Milos Jojic, Kerim Frei, Uğur Uçar, Faruk Çakır, Gökhan İnler, Yusuf Avcılar


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Sarı kart: Aytaç Kara (Bursaspor)

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