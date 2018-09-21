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Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 6.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Aytaç'ın İrfan Can'a yaptığı müdahale sonrası müsabakanın hakemi VAR'a giderek beyaz noktayı gösterdi.


52. dakikada Adebayor'un kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Okan sağ köşeden penaltıyı kurtardı.


61. dakikada Tunay'ın ceza sahası dışından çektiği şutu Mert kurtardı.


67. dakikada Saivet'in pasında rakiplerinden sıyrılan Tunay'ın şutu az farkla auta gitti.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, O. Gökhan Bilir


Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Stephane Badji, Aytaç Kara, Allano Lima, Henri Saivet (Furkan Soyalp dk. 77), Tunay Torun (Yusuf Erdoğan dk. 67), Diafra Sakho


Yedekler: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Burak Kapacak, Iasmin Latovlevici, Abdullahi Shehu, Jires Kembo, Umut Nayir, Bogdan Stancu


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Medipol Başakşehir: Mert Günok, Junior Caicara, Joseph Attamah, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Mahmut Tekdemir, Soner Aydoğdu (Mossoro dk. 63), Edin Visca (Kerim Frei dk. 79), İrfan Can Kahveci, Stefano Napoleoni, Emmanuel Adebayor (Riad Bajic dk. 87 ?)


Yedekler: Volkan Babacan, Milos Jojic, Uğur Uçar, Faruk Çakır, Gökhan İnler, Yusuf Avcılar


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Sarı kartlar: Aytaç Kara (Bursaspor), Soner Aydoğdu, Mossoro, İrfan Can Kahveci, Junior Ciacara (Medipol Başakşehir)

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