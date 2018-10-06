Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 8.
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde ile Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sakho'nun vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu. Daha sonra pozisyonu VAR'dan izleyen müsabakanın hakemi golü iptal etti.
14. dakikada Chedjou'nun uzun pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Umut'un şutu Hopf'tan döndü.
22. dakikada Ramazan'ın uzun pasında ceza sahası içerisine hareketlenen Umut'un aşırtma kafa vuruşu kaleci Hopf'un üzerinden filelerle buluştu. 1-0
42. dakikada Aytaç'ın ceza sahası dışından çektiği şut auta çıktı.
44. dakikada Erdem'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topa dokunan Putsila'nın vuruşunu kaleci Okan son anda çizgi üzerinden çıkarttı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Aurelien Chedjou, Iasmin Latovlevici, Ramazan Keskin, Aytaç Kara, Abdullahi Shehu, Umut Meraş, Bogdan Stancu, Diafro Sakho
Yedekler: Muhammed Şengezer, Ataberk Dadakdeniz, M.Emin Sarıkaya, Allano Lima, Santiago Vergini, F.Emre Ünver, Burak Kapacak, Çağatay Yılmaz, Umut Nayir, Ali Akman
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Ankaragücü: Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan (Bakary Kone dk. 38), Tiago Pinto, Ricardo Faty, Thibault Moulin, Thievy Bifouma, Anton Putsila, Youness Mokhtar (Kenan Özer dk. 15), İlhan Parlak
Yedekler: Kocan Çelikay, Sedat Ağcay, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Alessio Cerci, Olanrewaju Kehinde, Erdem Şen
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Umut Meraş (dk. 22) (Bursaspor)