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Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Bursaspor Spor Toto Süper Lig’in 8.

Bursaspor Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde karşı karşıya geldiği Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada kendi yarı alanından gelen uzun top sonucu kaleci ile karşıya kalan Sakho'nun vuruşunu, Hopf kurtardı. Topu uzaklaştırmak isteyen Kone'nin ters şutu direkten kornere gitti.


65. dakikada rakiplerinden sıyrılıp sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Bifouma'nın şutu kaleye paralel gitti.


83. dakikada Lima'nın sol çaprazdan ceza sahasına giren Lima'nın şutunu Hopf kornere çeldi.


90. dakikada yeşil-beyazlı takımın kontra atağında Aytaç'ın pasında sol kanattan hareketlenen Latovlevici topu içeriye çevirdi. Rakibinden sıyrılan Lima, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Müsabakanın hakemi VAR kararıyla golü iptal etti.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık


Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Aurelien Chedjou Ertuğrul Ersoy, Iasmin Latovlevici, Ramazan Keskin, Aytaç Kara, Abdullahi Shehu, Umut Meraş (Burak Kapacak dk. 80), Bogdan Stancu (Allano Lima dk. 56), Diafro Sakho (Umut Nayir dk. 90 ?)


Yedekler: Muhammed Şengezer, Ataberk Dadakdeniz, M.Emin Sarıkaya, Santiago Vergini, F.Emre Ünver, Çağatay Yılmaz, Ali Akman


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Ankaragücü: Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan (Bakary Kone dk. 38), Tiago Pinto, Ricardo Faty, Thibault Moulin, Thievy Bifouma, Anton Putsila (Alessio Cerci dk. 77), Youness Mokhtar (Kenan Özer dk. 15), İlhan Parlak


Yedekler: Kocan Çelikay, Sedat Ağcay, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Bakary Kone, Olanrewaju Kehinde, Erdem Şen


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Gol: Umut Meraş (dk. 22) (Bursaspor)


Sarı kart: Ramazan Keskin (Bursaspor)

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