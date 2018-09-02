Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

hafta mücadelesinde Bursaspor, Beşiktaş’ı konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Babel ve Sakho’nun karşılıklı golleri sonucu belirledi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Oğuzhan orta sahada aldığı topla rakip ceza sahası önüne kadar gelip savunmanın arkasına sarkan Babel’i gördü. Hollandalı futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

53. dakikada Oğuzhan topla ceza sahası içine girip çapraz koşu yapan Negredo’ya pasını verdi. İspanyol futbolcunun sert şutunda kaleci Okan gole izin vermedi.

76. dakikada Stancu’nun soldan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Tunay Torun uzaktan sert vurdu ancak top kale direğinin üzerinden auta gitti.

81. dakikada Bursa savunmasının arkasına atılan uzun topta Babel bir anda topu kaptı. Savunmanın müdahalesinin ardından boşta kalan topa Negredo vurmak istedi ancak kaleci Okan topu kontrol etti.

83. dakikada Beşiktaş savunmasından seken top Tunay Torun’da kaldı. Bu futbolcunun uzun mesafeli şutunda kaleci Karius iki hamlede topu kontrol etti.

85. dakikada Bursaspor etkili geldi. Tunay Torun sağ kanattan ceza sahası içine girip, ters kanattaki Latovlevici’ye ortasını yaptı. Bu futbolcunun sert şutunda top üstten az farkla dışarı gitti.

85. dakikada Bursaspor kontratağında sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan son çizgiye inip ön direğe koşan Sakho’yu gördü. Savunmadan önce topa vuran Sakho topu ağlara gönderdi. 1-1

90+2. dakikada Quaresma’nın sağdan ortasında Babel’den önce savunma topa ayak koyarken boşta kalan topa Adriano vurdu. Kaleci Ertuğrul bu pozisyonda gole izin vermedi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Ceyhun Sesigüzel xx

Bursaspor: Okan xxx, Barış xx, Chedjou xx, Ertuğrul xx, Latovlevici xx, Aytaç xx, Furkan Soyalp xx (Sakho dk. 62 xxx), Burak x (Yusuf dk. 29 xxx), Saivet x, Lima x (Tunay dk. 73 xx), Stancu x

Yedekler: Muhammed, Vergini, M.Emin, Razaman, Umut Meraş, Kembo, Umut Nayir

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Beşiktaş: Karius xxx, Gökhan Gönül xx (Caner dk. 46 xx), Pepe xxx, Vida xx, Adriano xx, Tolgay xx (Necip dk. 70 xx), Medel xxx (Larin dk. 87 ?), Quaresma xx, Oğuzhan xx, Babel xx, Negredo xx

Yedekler: Utku, Fatih, Roco, Dorukhan, Gökhan Töre, Lens, Ljajic

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Babel (dk. 51) (Beşiktaş), Sakho (dk. 85) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Medel, Karius (Beşiktaş), Tunay (Bursaspor)