Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 12.
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada Umut'un pası ile ceza sahası dışında buluşan Latovlevici'nin vuruşu direğin dibinden auta çıktı.
22. dakikada Trezeguet'in pası ile ceza sahası içinde topla bulunan Diagne, müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 0-1
26. dakikada Latovlevici'nun kullandığı kornere iyi yükselen Ertuğrul, kalecinin bakışları arasında topu ağlara gönderdi. 1-1
28. dakikada Barış'ın yaptığı ortaya voleyle gelişine vuran Sakho'nun şutu az farkla auta çıktı.
31. dakikada Lima'nın pasına uçarak vuran Sakho'nun şutu auta çıktı.
33. dakikada Lima'nın ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine vuran Latovlevici'nin şutu kalecinin kontrolünde auta çıktı.
41. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Lima'nın şutunu Ramazan kurtarırken, dönen topu Aytaç boş kale yerine auta gönderdi.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay
Bursaspor: Okan Kocuk, Ertuğrul Ersoy, Stephane Badji, Lasmin Latovlevici, Aurelien Chedhou, Barış Yardımcı, Allano Lima, Ataç Kara, Umut Meraş, Tunay Torun, Diafra Sakho
Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Jani Atanasov, Santiago Vergini, Emre Ünver, Henri Saivet, Çağatay Yılmaz, Umut Nayir, Ramazan Keskin
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Özgür Çek, Ben Youssef, Veysel Sarı, Strahil Popov, David Pavelka, Loret Sadiku, Samuel Eduok, Tarkan Serbest, Trezeguet, Diagne
Yedekler: Eray Birniçan, Murat Can Yıldız, Josue Sa, Fode Koita, Hasan Bilal, Mustafa Ethem Erboğa, Hakan Demir, Onur Ural, İlhan Depe, Çağtay Kurukalıp
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Goller: Ertuğrul Ersoy (dk. 26) (Bursaspor), Diagne (dk. 22) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Lima, Tunay (Bursaspor)