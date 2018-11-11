Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Bursaspor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Trezeguet'nin kullandığı serbest vuruşta top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-2

51. dakikada kendi ceza sahasından aldığı topu karşı kaleye kadar taşıyan Lima'nın yaptığı orta kaleci Ramazan'da kaldı.

66. dakikada Barış'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Umut, topu az farkla kale direğinin üstünden auta gönderdi.

71. dakikada Latovlevici'nin ceza sahasına girerken yaptığı vuruş kaleciden geri döndü.

84. dakikada Nayir'in pası ile topla buluşan Lima'nin vuruşu az farkla auta çıktı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay

Bursaspor: Okan Kocuk, Ertuğrul Ersoy, Stephane Badji, Lasmin Latovlevici, Aurelien Chedhou (Jani Atanasov dk. 74), Barış Yardımcı, Allano Lima, Ataç Kara, Umut Meraş, Tunay Torun (Henri Saivet dk. 56), Diafra Sakho (Umut Nayir dk. 45)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Santiago Vergini, Emre Ünver, Çağatay Yılmaz, Ramazan Keskin

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Özgür Çek (Josue Sa dk. 60), Ben Youssef, Veysel Sarı, Popov, Pavelka, Sadiku, Eduok (Fode Koita dk. 82 ?), Tarkan Serbest, Trezeguet (İlhan Depe 90+2 ?), Diagne

Yedekler: Eray Birniçan, Murat Can Yıldız, Hasan Bilal, Mustafa Ethem Erboğa, Hakan Demir, Onur Ural, Çağtay Kurukalıp

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Ertuğrul Ersoy (dk. 26) (Bursaspor), Diagne (dk. 22), Trezeguet (dk. 48) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Lima, Tunay Ertuğrul (Bursaspor), Sadiku, Ben Youssef (Kasımpaşa)