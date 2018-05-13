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13 Mayıs 2018 16:53

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Trabzonspor: 3 (İlk yarı)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Trabzonspor: 3 (İlk yarı)

13 Mayıs 2018 16:53

haftasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Pereira’nın pasıyla defansın arkasına sarkan N’Doye düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


10. dakikada Olcay’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Yusuf’un şutu direkten döndü.


17. dakikada Olcay’ın ceza sahasından çektiği şut direğe çarparak oyun alanına geri geldi.


20. dakikada N’Doye’nin pasıyla kaleci Harun’dan sıyrılan Yusuf, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-2


24. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Aziz’in plase vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.


40. dakikada Abdulkadir’in pasıyla ceza sahası içerisine giren Olcay, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-3


43. dakikada Yusuf’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Sow kafayla topu filelere yolladı. 1-3



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx


Bursaspor: Harun Tekin x, Aziz Behich xx, William Ekong x, Ertuğrul Ersoy x, Onur Atasayar x, Abdullahi Shehu xx, Furkan Soyalp xx, Yusuf Erdoğan xx, Pablo Batalla xx, Emre Taşdemir x (Sinan Bakış dk. 42 xx), Moussa Sow xx


Yedekler: Muhammed Şengezer, Ricardo Faty, Rüştü Hanlı, Alper Ademoğlu, Dzon Delarge, Mikel Agu, John Bostock, Çağatay Yılmaz, Burak Kapacak


Teknik Sorumlu: Ivko Gancev


Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Joao Preira xxx, Mustafa Akbaş xx, Jan Durica xx, Filip Novak xx, Ogenyi Onazi xx, Matus Bero xx, Abdulkadir Ömür xxx, Yusuf Yazıcı xxx, Olcay Şahan xxx, Dame N’Doye xxx


Yedekler: Esteban Alvarado, Arda Akbulut, Caner Tosun, Jose Sosa, Hasan Batuhan Artarslan, Ayberk Kardeş, Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Sami Can Özkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Moussa Sow (dk. 43) (Bursaspor), Dame N’Doye (dk. 7), Yusuf Yazıcı (dk. 20), Olcay Şahan (dk. 40) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Abdullahi Shehu (Bursaspor), Olcay Şahan (Trabzonspor)




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