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13 Mayıs 2018 17:55

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

13 Mayıs 2018 17:55

haftasında sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Müsabakayı bordo-mavili ekip 3-1 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


67. dakikada Olcay’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan N’Doye’nin şutu üstten auta çıktı.


89. dakikada Faty’nin D’Ndoye’yi düşürmesiyle bordo-mavili ekip penaltı kazandı.


90. dakikada N’Doye’nin kullandığı penaltı vuruşunu Harun kurtardı.


90+1. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Batalla’nın şutunu Uğurcan kurtardı.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx


Bursaspor: Harun Tekin xx, Aziz Behich xx, William Ekong x (John Bostock dk. 82 xx), Ertuğrul Ersoy x, Onur Atasayar x (Ricardo Faty dk. 46 xx), Abdullahi Shehu xx, Furkan Soyalp xx, Yusuf Erdoğan xx, Pablo Batalla xx, Emre Taşdemir x (Sinan Bakış dk. 42 xx), Moussa Sow xx


Yedekler: Muhammed Şengezer, Rüştü Hanlı, Alper Ademoğlu, Dzon Delarge, Mikel Agu, Çağatay Yılmaz, Burak Kapacak


Teknik Sorumlu: Ivko Gancev


Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Joao Preira xxx, Mustafa Akbaş xx, Jan Durica xx, Filip Novak xx, Ogenyi Onazi xx, Matus Bero xx, Abdulkadir Ömür xxx (Hüseyin Türkmen dk. 90+3 ?), Yusuf Yazıcı xxx (Hasan Batuhan Artarslan dk. 88 ?), Olcay Şahan xxx (Jose Sosa dk. 78 xx), Dame N’Doye xxx


Yedekler: Esteban Alvarado, Arda Akbulut, Caner Tosun, Ayberk Kardeş, Abdurrahim Dursun, Sami Can Özkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Moussa Sow (dk. 43) (Bursaspor), Dame N’Doye (dk. 7), Yusuf Yazıcı (dk. 20), Olcay Şahan (dk. 40) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Abdullahi Shehu, Ricardo Faty (Bursaspor), Olcay Şahan, Abdulkadir Ömür, Matus Bero (Trabzonspor)




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