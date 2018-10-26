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Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 10.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı yeşil-beyazlı ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Tunay'ın sağ kanattan ortaladığı topa gelişine vuran Latovlevici meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


10. dakikada N'Skala'dan topu kapan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Tunay'ın şutu auta çıktı.


26. dakikada Burak'ın sağ kanattan ortaladığı topa altı pas üzerinde Tunay'ın kafa vuruşunu Merih çizgi üzerinden çıkarttı.


34. dakikada N'Skala'nın sol kanattan ortasında Fernandes'in kafa vuruşunda top üstten dışarıya gitti.


37. dakikada rakiplerinden sıyrılan Burak'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Stancu'nun şutunu Haydar kurtardı.


45. dakikada sol kanattan Latovlevici'nin ortasında Aytaç'ın şutunu Haydar kurtardı. Dönen topu iyi takip eden Aytaç, fileleri havalandırdı. 2-0



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Cem Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu


Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Stephane Badji, Aytaç Kara, Burak Kapacak, Tunay Torun, Iasmin Latovlevici, Bogdan Stancu


Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Yusuf Erdoğan, Allano Lima, Santiago Vergini, F.Emre Ünver, Furkan Soyalp, Çağatay Yılmaz, Umut Nayir, Ramazan Keskin


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Merih Demiral, Yorgo Cavelas, Fabrice N'Skala, Isaac Sackey, Yannis Maniatis, Djalma Campos, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Bobo


Yedekler: İsmail Ünal, Filipe Augusto, Ceyhun Gülselam, Baiano, Kaan Kanak, Lucas Villafanez, Hasan Ayaroğlu, Barış Başdaş, Taha Yalçıner


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Goller: Iasmin Latovlevici (dk. 3), Aytaç Kara (dk. 45) (Bursaspor)


Sarı Kart: Stehane Baji (Bursaspor)

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