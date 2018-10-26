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Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 10.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada Burak'ın sağ kanattan ortasında Aytaç'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.


76. dakikada Furkan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lima'nın şutu yandan auta gitti.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Cem Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu


Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş (Umut Nayir dk. 83), Stephane Badji, Aytaç Kara, Burak Kapacak, Tunay Torun (Furkan Soyalp dk. 73), Iasmin Latovlevici, Bogdan Stancu (Allano Lima dk. 65)


Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Yusuf Erdoğan, Santiago Vergini, F.Emre Ünver, Çağatay Yılmaz, Ramazan Keskin


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Merih Demiral, Yorgo Cavelas, Fabrice N'Skala, Isaac Sackey, Yannis Maniatis (Lucas Villafanez dk. 73), Djalma Campos, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Bobo (Filipe Augusto dk. 76)


Yedekler: İsmail Ünal, Ceyhun Gülselam, Baiano, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Barış Başdaş, Taha Yalçıner


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Goller: Iasmin Latovlevici (dk. 3), Aytaç Kara (dk. 45) (Bursaspor)


Sarı Kart: Stephane Badji (Bursaspor)

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