Spor yaparken sağlığınızdan olmayın

Suat Boyacı, rastgele yapılan sporun omurga sakatlanmasının en büyük sebebi olduğunu söyledi.

Acıbadem Hastanesi tarafından düzenlenen ‘Spor ve Omurga Sağlığı' söyleşisine vatandaşlar ilgi gösterdi. Konferans salonunda düzenlenen söyleşide vatandaşların spor hocası Erçin Çaçan tarafından yapılan egzersiz hareketlerine katılması renkli görüntülere sahne oldu. Acıbadem Bursa Hastanesi Suat Boyacı, “Toplumumuzda maalesef bel ve sırt ağrısı çeken kişiler yoğunluktadır. Genellikle bu tip şikâyetleri olanlara aktivitelerini arttırmaları ya da spor yapmaları gerekmektedir. Fakat spor ve aktivite kişiye özeldir. Eğer kişi, rastgele spor veya aktivitesini arttıracak olursa, mevcut problemlerini daha kötü hale getirebilir. Spor yapacak kişilerin mutlaka fizik tedavi, ortopedi veya beyin cerrahı tarafından muayene edilmesinde fayda vardır. Omurgasının değerlendirilmesi yapacağı spor tipinin belirlenmesinde etkin rol oynayacaktır. Bu şekilde yapılan sporun faydası daha çok olacaktır. Rastgele sporun sonucunda sakatlanmanın en büyük sebebi, spor yapmak olduğunu unutmamak gerekiyor” diye konuştu.

Omurganın omuriliği taşıyan yapı olduğunu ifade eden Boyacı, “Omurgamızda problemler olmaya başlarsa, bu duruş problemleri olarak kendini gösterecektir. Kişinin normal hayatını ve aktivitelerini sürdürmesinde sıkıntı ortaya çıkacaktır. Daha da ilerleyecek olursa, omurgamızın içinde yerleşik olan omuriliğimizdeki zararlar kişinin vücudunda bir takım felçlerin ortaya çıkmasına sebep olacaktır” dedi.

İnsanların bir yaşından itibaren omurga üzerinde vücudun yüküyle durduğunu belirten Uludağ Üniversitesi Beyin Cerrahı Dr. Özgür Taşkapıoğlu ise, “Sağlıklı bir biçimde hayatımızı idame ettirmemiz için omurga sağlığına önem göstermeliyiz. Spor bu konuda büyük önem taşımaktadır. Küçük yaşlardan itibaren yapılan sporun hayatımızın içerisinde olması için gayret göstermeliyiz” şeklinde konuştu.