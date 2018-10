Sporcu gençler eğitim-öğretime başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim almaya hak kazanan öğrenciler derslerine başladı. Öğrencilerin üniversiteyi ve fakülteyi daha iyi tanımaları için düzenlenen oryantasyon eğitimine Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay da katıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, fakülteyi kazanan yeni öğrencileri tebrik etti. Spor Bilimleri Fakültesi'nin her yıl çıtayı daha da yukarı taşıyan bir başarı grafiğine sahip olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Çok başarılı sporcular yetiştiren ve eğitim kalitesini her geçen gün daha da yükselten bir fakülteye geldiniz. Burada sizlerin de başarılı bir eğitim-öğretim hayatını geride bırakacağınıza inanıyorum. Severek ve isteyerek geldiyseniz eğer burada kendinizi geliştirecek ve ülke sporuna da yeni başarılar ekleyeceksiniz. İnsan sevdiği, istediği her meslekte başarılı olur” diye konuştu.

Konuşmasında öğrencilerin isteklerini de dinleyen Rektör Yusuf Ulcay, üniversitede yapılacak yatırımlar hakkında gençlere bilgi verdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin ise Bursa Uludağ Üniversitesi'nin ve Spor Bilimleri Fakültesi'nin her yıl çok başarılı işlere imza attığını belirterek emeği geçen herkesi tebrik etti. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nimet Haşıl Korkmaz da yeni eğitim-öğretim döneminin tüm öğrencilere, akademisyenlere ve personele başarılar getirmesi temennisinde bulundu.

Açılış töreninin ardından Rektör Ulcay ve üniversite yöneticileri yeni öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi.