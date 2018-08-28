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28 Ağustos 2018 15:38

Sporcu öğrenciler yetenek sınavında ter döktü

Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin 2018-2019 eğitim öğretim dönemi için açtığı özel spor yetenek sınavları başladı.

Sporcu öğrenciler yetenek sınavında ter döktü

28 Ağustos 2018 15:38

İki gün sürecek sınavlara 895 öğrenci başvuru yaptı.


BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından her yıl düzenlenen ‘Özel Spor Yetenek Sınavları’ başladı. Fakültenin çok amaçlı spor salonunda gerçekleştirilen ve iki gün boyunca devam edecek sınavlarda 729 erkek, 166 kız öğrenci olmak üzere toplam 895 öğrenci adayı ter dökecek. Akademisyenler tarafından oluşturulan koordinasyon parkurunda yeteneklerini sergileyen öğrencilerden 40’ı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nü, 45’i de Antrenörlük Bölümü’nü kazanacak.


Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erkut Tutkun, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Bölümü olmak üzere iki alana öğrenci alımı yapacaklarını açıkladı. Toplam 85 öğrencinin sıralama ile alınacağını kaydeden Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erkut Tutkun, milli sporcular için de kontenjan ayrıldığını açıkladı. Tutkun, iki gün sürecek yetenek sınavlarının ardından sonuçların açıklanması ile birlikte öğrenci kayıtlarının başlayacağını söyledi.




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