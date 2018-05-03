Spordaki sorunlar Bursa’da masaya yatırılacak

Bu yıl ilk kez Bursa’da düzenlenen ve uluslararası katılımın yoğun olduğu zirve, 5 Mayıs Cumartesi tarihine dek, sporu tüm detaylarıyla gündeme taşıyacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kentin kültürel ve sosyal yaşamına kazandırılan Hançerli Medresesi Kültür Merkezi, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen, ‘Uluslararası Türk Dünyası Spor ve Turizm Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘1. Uluslararası Türk Dünyası Spor ve Turizm Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’nın spor kenti özelliğinin güçlenmesini hedefiyle de çalışmalar yaptığını belirtti. Spordaki sorunlara çözüm arayan zirvenin, spora önemli katkılar sunacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair alınması gerekli önlemler, spor basınında yer alan haberlerin tribünlere olan etkisi ile turizm ve spor ilişkisi, spor faaliyetlerinin turizmdeki yeri konularının değerlendirileceği program, çok anlamlı. Spor, büyük bir endüstri. İnşallah spor denince sadece futbol anlaşılmıyordur. Çünkü çok iyi salon sporları var. Farklı şehirlerden gelen dostlarımızın çalışmaları ve bilgi paylaşımları bizim şehrimize ve ülkemize de örnek olacaktır” diye konuştu.

Başkan Aktaş, spor alanında büyük iddialara girildiğini de hatırlatarak, “Şampiyonluk yaşamış bir şehir olan Bursa, şampiyonlukları ziyadesiyle hak ediyor. Ancak spor, insanları, şehirleri, ülkeleri birbirlerine yakınlaştıran barışçı boyutuyla ele alınmalı” dedi.

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan ise, "Biz ASGD olarak meslek örgütlerinin sadece kendi iştigal konularıyla enerjilerini tüketmekten yana değiliz. Tam tersine, bunun yanı sıra o yapılması gereken işlev bir zaten. Toplumu ilgilendiren çok önemli konularda, toplumsal sorunlarda tıpkı bir sivil toplum kuruluşu gibi elini taşın altına koyması gerektiğini düşünenlerdeniz. Teşkilatımızın bulunduğu bütün illerde sporda şiddetin nasıl önleyebileceğimize ilişkin çaba sarf ediyoruz. Şimdi bu yıl yine ülkemizde bir ilki gerçekleştirmek bize nasip oldu. Sporda şiddete hayır konusunu uluslararası bir boyuta taşıdık. Bugün hem ata vatanda, Türk dünyası ülkelerinde, Türk cumhuriyetlerinde ve Avrupa’daki Türk akraba topluluklarının yaşadığı ülkelerde Türk kökenli gazetecileri bir araya getirdik. Bu konuyu uzmanlarla masaya yatıracağız. Sporda şiddetin nasıl önlenebileceğini tartışacağız, ikinci oturumda iğneyi kendimize batıracağız ve haberlerin, manşetlerin, televizyonlardaki programların tribün terörüne ne denli etki yaptığını konuşacağız. Gazeteci arkadaşlarımız öz eleştiri yapacak. Üçüncü oturumda da sporun turizmle ilişkisini, kentlerde sportif faaliyetlerin o kentin iç turizme nasıl katkı sağladığını araştıracağız ve bunları da kısmetse bir kitap halinde bir araya getireceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra zirveye Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Mudanya belediyeleri ile BTSO, Bursa Ticaret Borsası ile çok sayıda özel kurum ve kuruluş destek veriyor. Programa, yurtiçinden gelen gazetecilerin yanı sıra Kazakistan’dan Balkanlara kadar 100’e yakın konuk yer alıyor.