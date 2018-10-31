Spot ışığı mağazayı kül etmiş

Bursa’da 8 katlı binanın en alt katında bulunan mobilya mağazasında meydana gelen yangının çıkış sebebi belli oldu.
Bursa'da 8 katlı binanın en alt katında bulunan mobilya mağazasında meydana gelen yangının çıkış sebebi belli oldu.
Yangın, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesinde bulunan mobilya ve beyaz eşya mağazasında çıkmıştı. Yangında yoğun duman çıkmasının sonucu üst katlarda oturan bina sakinleri tahliye edilmişti. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının incelemeler sonucu mağazayı aydınlatan spot ışıktan çıktığı öğrenildi.
Spot ışığının sebep olduğu yangın alışveriş merkezindeki pamuk ve sünger yatakları tutuşturunca yangına müdahale etmek zor hale gelmişti.