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15 Nisan 2017 18:00

Squash Şampiyonası’nda ödüller sahiplerini buldu

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu’nun, Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde düzenlediği Türkiye Gençler Squash Şampiyonası’nda ödüller sahiplerini buldu.

Squash Şampiyonası’nda ödüller sahiplerini buldu

15 Nisan 2017 18:00


Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu’nun birlikte düzenlediği Türkiye Gençler Squash Şampiyonası 3 gün boyunca heyecanlı anlara sahne oldu. Bursa, İstanbul, Ankara, Antalya, Düzce, Samsun, Adana, Şanlıurfa ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden toplam 140 sporcunun katıldığı şampiyonada gençler kıyasıya mücadele etti. 5 kategoride, 11- 19 yaş aralığında genç sporcuların katıldığı turnuvada 14 hakem görev aldı. Yarış heyecanının yanı sıra yeni dostlukların da kurulduğu şampiyonada finallerin ardından dereceye girenler belli oldu. 10 farklı branşta toplam 30 sporcu ödül almaya hak kazandı.


Gençlere madalyalarını Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Nilgün Berk ile Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın verdi.




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