Srebrenica katliamında hayatını kaybedenler Bosna-Hersek’de anılacak

yıldönümü etkinlikleri kapsamında katliam kurbanlarını anmak üzere Bosna Hersek’e giden heyet, Bursa’dan yola çıktı.

Srebrenica katliamı kurbanı 8 bin 372 şehit anısına, Bursa Hüdavendigar Kent Parkı’nda 8 bin 372 beyaz begonyanın dikimiyle oluşturulan ‘Büyük Srebrenica Çiçeği’ başında anma töreni yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Srebrenica katliamının, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yaşanan en büyük katliam olduğunu söyledi. Başkan Altepe, 11 Temmuz 1995 tarihinde yaşanan Srebrenica katliamında Müslümanlara büyük acılar yaşatıldığını belirterek, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Bosna Hersek’teki Müslüman kardeşlerimizin, dostlarımızın yanında olduğumuzu göstermek bizim için en önemli görev. Bu nedenle bu yıl 11 Temmuz’da Bosna Hersek’teyiz” dedi.

Başkan Altepe, Bosna Hersek’in yaşadığı büyük acıyı anlatarak, “Bosna Hersek, bizim bir parçamız. Bir bütünün parçası, yüzyıllarca da birlikte yaşadığımız dostlarımız, kardeşlerimiz. Orada yaşanan felaketin şimdiden sonra da yaşanmaması için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki dostluğun artması, Bosna Hersek’in güçlü olması ve kendi ayaklarının üzerinde durması en büyük temennimiz. Onun için bizler de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir Balkan şehri olan Bursa, her zaman kardeş Bosna Hersek’in yanında” diye konuştu.

Tarihte yaşanan olumsuz olayların Türkiye ile Bosna Hersek’i birbirine yakınlaştırdığına değinen Başkan Altepe, Bosna Hersek’te gerçekleşecek olan ve Bursa’dan da sporcuların katıldığı, yaklaşık 107 kilometrelik ‘Dostluk Yürüyüşü’nün dünyaya kardeşlik, dostluk ve sevgi mesajları vereceğini sözlerine ekledi.

“Bursa, Türkiye’nin kalbi”

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç de konuşmasında, “Srebrenica’da çok acılar yaşadık. Biz Bosna Hersek olarak güçlü olmak zorundayız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye, Balkanlar ve Bosna Hersek için yapılan çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bir daha bu acılar yaşanmasın. Bursa, Saray Bosna’ya çok benzeyen bir şehir ve bize göre, Bursa, Türkiye’nin kalbi” ifadesiyle, Bursa ve Türkiye’ye duyulan sevgiyi anlattı.

Bosna Hersek Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise 1995 yılında yaşanan Srebrenica katliamının bir soykırım olduğunu söyleyerek, “Bu acıyı unutmadık, unutulmamalı Şimdi bize düşen, bu savaşın ve soykırımın asla ve asla unutulmamasını sağlamaktır. Eğer unutursanız tarih tekerrür eder” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Srebrenica’da önemli bir çalışma yaptığını söyleyen Çavuşoğlu, “Bursa’nın en büyük parkı olarak kabul ettiğimiz 510 dönümlük Mihraplı Hüdavendigar Parkı’nda, bu defa Srebrenica annelerinin gözyaşları ve duygularıyla ilmek ilmek dokudukları Srebrenica Çiçeği’ni yaşatmak ve Boşnak kardeşlerimizin hatırası önünde saygıyla eğilmek için bir aradayız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Srebrenica şehitleri için dua edildi.

Aynı zamanda, Srebrenica katliamının 22. yıldönümü anma programına katılmak için Bursa’ya gelen Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, beraberindeki Bursa Fahri Konsolosu Muzaffer Çiçek ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’yi Heykel’deki tarihi binada da ziyaret etti.

Ankara’da 1 Mart’ta göreve başladığını ve ilk kez Bursa’ya geldiğini dile getiren Büyükelçi Sadoviç, “Bursa’nın bizim için yeri ayrı. Bursa’ya kalben ve aklen bağlıyız. Bursa, bütün güzellikleri ve ekonomik gücü ile Türkiye’nin bir özeti. Saraybosna da Bosna Hersek’in bir özeti. Srebrenica katliamının anma törenleri organizasyonu için size çok teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükelçi Sadoviç, Başkan Altepe’nin yakasına Srebrenica Çiçeği’ni de kendi elleriyle taktı. Bir Balkan şehri olan Bursa’daki havanın başka şehirlerde bulunmayacağını dile getiren Başkan Altepe ise 100 yıla yakın süre araya giren soğukluğu ortadan kaldırmak için Balkan ülkelerine büyük önem verdiklerini söyledi. Bursa’da yaptıkları aşure, sünnet gibi etkinlikleri tüm Balkan ülkelerinde de yaptıklarını hatırlatan Başkan Altepe, önümüzdeki yıl Kadir Gecesi iftarını da Bosna Hersek Başçarşı’da gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.