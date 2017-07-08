Srebrenitsa katliamı Bursa’da açılan sergiyle anıldı

Serginin açılışına AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. AK Parti Osmangazi Gençlik Kolları Başkanı Semih Peksert, "Tarihin karanlık sayfalarından biri olan Srebrenisa katliamını anmak için bir kez daha meydandayız. 11 Temmuz 1995 günü kadın, çocuk, yaşlı, genç ve erkek demeden Sırplar tarafından hunharca öldürülen Müslüman kardeşlerimizin acısı halen yüreğimizde onları rahmetle anıyoruz. Yapılan katliamı şiddetle kınıyoruz. Bosnalı kardeşlerimizin acısı yüreğimizdeyken Suriyeli Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı acılara nasıl göz yumabiliriz unutmamalıyız ki 100 yıl önce batı tarafından çizilen sınırların ne yüreklerde nede zihinlerde bir karşılığı vardır. Bizde Srebrenisa katliamını unutmamak için resim sergisi açtık" dedi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yıldız ise, "Srebrenitsa katliamının 21. yıldönümünde bizleri o katliamı soykırımı hatırlatan ve bu sergiyi düzenleyen Osmangazi gençlik kollarına çok teşekkür ediyoruz. Açılan sergiyi birçok vatandaşımız ziyaret ediyor. Bu sergi sayesinde 21 yıl önce katledilen Müslümanları bir kez daha anmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da, "Srebrenitsa’da yapılan katliamla Müslümanları binden fazla mezarlara gömdüler. O tarihten bu yana bir çok kişinin onların yakınlarının kendilerinin hatıralarının hatırlayacakları mezarları olması bakımından bazen bir kemer tokasında bazen ise bir kot pantolon da yada bir spor ayak kabasından onları tanıyabildiler. Onlar için bir mezar yeri bulabildiler, tüm bunlar yaşanırken birleşmiş milletler aynı bugün olduğu gibi Suriye’de yaşanan katliamı seyretmekle yetiniyor" diye konuştu.