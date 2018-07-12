Srebrenitsa Soykırımı’nın şehitleri, Bursa’da anıldı

Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan en büyük insanlık dramı olarak tarihe geçen ve 8 binden fazla Müslüman Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı’nın şehitleri, katliamın 23. yıl dönümünde Bursa’da anıldı.

Bosna Hersek’te soy ve inanç karşıtı yapılmış en korkunç katliamlardan biri olarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı’nın 23. yıl dönümünde, vahşetin tanıkları Bursa’da buluştu. Büyükşehir Belediyesi Bursa Göç Tarihi Müzesi’nde gerçekleştirilen anma programı, duygusal anlara sahne oldu. Srebrenitsa’da hayatını kaybedenlerin yakınlarından oluşan 42 Boşnak Müslümanın da katıldığı etkinlikte, Fotoğraf Sanatçısı Hakan Aydın’ın Marş Mira (Barış Yürüyüşü) sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez, 1995 yılında yaşanan vahşetin acı hatıralarının hafızalarda derin bir iz bıraktığını söyledi. İnsanlık tarihe utanç vesikası olarak geçen soykırımın korkunç bir trajediye dönüştüğünü ifade eden Sönmez, “Vahşetin yıl dönümünde Boşnak kardeşlerimizle birlikte üzülüyor, birlikte ağlıyor ve katliamın şehitlerini birlikte anıyoruz” dedi. Bosna’da 3,5 yıl devam eden savaşta 312 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 milyon kişinin evsiz kaldığını hatırlatan Başkanvekili Sönmez, Srebrenitsa’da yaşanan katliamın Avrupa’da hukuksal olarak belgelenen ilk soykırım olarak tarihe geçtiğini belirtti. Konuşmasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın konuklara selamını ileten Sönmez, Avrupa’da yapılan en büyük etnik soykırım olarak tarihe geçen Srebrenitsa’nın unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması adına bu tür etkinliklerin süreceğini sözlerine ekledi.

Başkan Aktaş ve Bursalılara teşekkür

Programda Srebrenitsa Anneleri Derneği adına söz alan vahşetin şahitlerinden Ayka Semiç Muyiç ise soykırım sırasında yaşanan insanlık trajedisini anlattı. Srebrenitsa’da yakınlarını kaybeden acılı aileler ile birlikte Bursa’ya geldiklerini ifade eden Muyiç, soykırımın yıl dönümünde böylesine anlamlı bir programda kendilerini ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve acılarını paylaşan Bursalılara teşekkür etti. Bosna’da hala izi bulunamayan binin üzerinde kaybın olduğunu ifade eden Muyiç, katliamın yıl dönümünde kimlikleri tespit edilen 35 şehidin daha Potoçari Anıt Mezarlığı’nda toprağa verildiğini söyledi. Muyiç, “Bugün bizim için cenaze günüydü. Son olarak defnedilen 35 kişi arasında 4 çocuğun yanı sıra hamile bir kadın da vardı. Sadece askerlerimizi değil çocuk, kadın ve yaşlılarımızı da öldürdüler” dedi.

Konuşmaların ardından Fotoğraf Sanatçısı Hakan Aydın’ın Marş Mira Fotoğraf Sergisi’nin açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zehra Sönmez, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanı Aziz Elbas ve Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, konuk konuşmacılara günün anısına hediye takdiminde bulundu.