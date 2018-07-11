Stancu: "VAR sistemi hoşuma gitmiyor"

Stancu ayrıca, VAR sisteminin hoşuna gitmediğini de söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren yeşil-beyazlı ekipte, deneyimli oyuncu Bogdan Stancu, kulüp televizyonuna özel açıklamalarda bulundu. Kamp çalışmalarının iyi geçtiğini ifade eden Stancu, "Şu an yeni bir hocamız var, yeni fikirler var. Aynı zamanda bizim üzerimizde büyük bir beklenti var. Son iki sezon pek iyi geçmedi bizim açımızdan. Kulübü seven herkes hem başkan hem taraftar bizden büyük şeyler bekliyor. Son iki seneyi unutturmamız gerekiyor. Ben asla kendime gol sayısı gibi kişisel bir hedef koymam. Takımıma yardımcı olmak isterim, takımımın hedeflerine ulaşmasını isterim. Bu sene takım olarak hedefimiz ilk 5-6 takım arasında bitirmek olmalı" dedi.

Genç oyuncuların çok iyi iş çıkarttıklarını ifade eden golcü oyuncu, "Hala öğrenmeleri gereken şeyler var, kendilerini geliştirmeleri gereken noktalar var ama çok iyi gelecek vaat eden oyuncularımız var" diye konuştu.

"VAR sistemi hoşuma gitmiyor"

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile ilgili de görüşlerini aktaran Stancu, "Dürüst olmak gerekirse bu sistem benim pek hoşuma gitmiyor. Özellikle hakemlerin tekrar kameralardan incelemesi için gereken zaman benim fazla hoşuma gitmiyor. Belki şu an hata yapamazlar, kameralardan görme şansları var ama bence iyi bir şey değil. Hakemle her zaman aynı fikirde değilim ama tartışmanın da pek bir anlamını göremiyorum, çünkü fazla sinirlenirse size kırmızı kart gösterebilir ve maç için bütün özgüveninizi kaybetmenize sebep olabilir" ifadelerini kullandı.

"Bu sene savaşacağımızın sözünü veriyorum"

Bu sezon için büyük beklentilerinin olduğunu dile getiren Stancu, "İlk geldiğim sezon çok iyi işler çıkaramamıştım. Çünkü sakatlığım vardı, uzun süre sakatlık geçirdim. Bu sezon için büyük beklentilerim var. Bütün sezon taraftarlarımızın desteklerine ihtiyacımız olacak. Onlara bu sene savaşacağımızın sözünü de veriyorum. Onların bize yakın olmalarını, bizi desteklemelerini istiyorum" şeklinde konuştu.