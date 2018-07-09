Çünkü lig çok uzun. Kaybetsek de kazansak da arkamızda olmalarını istiyorum” dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren yeşil-beyazlı ekipte, yeni transferlerden Stephane Badji, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kendisini iyi hissettiğini ifade eden Badji, “Öncelikle hedefim burada iyi bir kamp geçirmek. İyi bir çalışma halindeyiz ve disiplinli bir grup gördüm burada. Hem taraftarlarımızın hem yöneticilerimizin desteği ile iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum; çünkü Bursaspor futbol tarihinde iyi bir yeri olan büyük bir kulüp. Sadece son sezonlardaki seviyeyi arttırmak lazım iyi bir sezon geçirmek için. İşleri yoluna koymak için hem ben hem de yöneticilerin çok çalışması, çok çaba sarf etmesi gerekli. Şu an herkes mutludur diye tahmin ediyorum. Çünkü yeşil beyazlı formayı giydiğim için ben de mutluyum. Türkiye’de olan herkes Bursa’nın çok iyi bir deplasman olduğunu bilir. Bunu Başakşehir ve Kayseri’de de yaşadım. 90 dakika son ana kadar takımını destekleyen seyirci vardı burada” dedi.

“Derinliği olan bir kadro gördüm”

Bursa ve Bursaspor ile ilgili bir araştırma yapmadığını ifade eden deneyimli oyuncu, “Çünkü buna ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Bu ülkede 3. senem olacak. Geçtiğimiz sezonlar kulüp için zor geçti ama ben önümüzdeki sezonla birlikte zor zamanların geride kalacağını düşünüyorum. Burada çok önemli oyuncular var henüz bir maç oynamadım. Derinliği olan bir kadro gördüm. Bir takımı takım yapan güçlü kılan da budur; çünkü derinliğe sahip olan bir takım olmasıdır. Bir de eğer biri oynayamayacak durumda olursa diğeri hemen onun yerine geçecek şekilde bir kadromuz var şu an ve bu da gerçekten önemli” diye konuştu.

“Bu işin doğal kalmasından yanayım”

Video hakem sistemini de değerlendiren Badji, “İyi yanları olduğu gibi kötü yanları da var. Hakemler de bir insan, hatalar yapabiliyor. Bu sistemle birlikte yanlış verdiği bir kararı daha sonradan değiştirme şansına sahip oldu, bir oyuncu olarak ben futbolun sadece sahadaki kısmıyla ilgileniyorum. Benim için futbol sahadadır, saha dışındaki şeylerle çok fazla ilgilenmemeye çalışıyorum. Sadece futbolu sahada yaşamaya çalışıyorum. Ben de doğal kalmasından yanayım şu an çok fazla polemik oluşturan bir sistem. Kimisi video kaydı ile maç kazandığı için sevinirken kimisi kaybettiği için üzülüyor. Açıkçası ben bu işin doğal kalmasından yanayım” dedi.

“Böyle bir taraftar görmek oyuncuları mutlu ediyor”

Her maçta en iyisini vermeye çalışacağını dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Benim için yıldız oyuncu değil yıldız takımın bütünüdür. Herkes böyle düşünürse takım için üretmeye takım için çalışmaya çalışırsa başarılı bir sezon geçirebiliriz diye düşünüyorum. Taraftarlarımıza beni güzel karşıladıkları için teşekkür ediyorum. Onları mutlu etmek için en iyisini vereceğime söz veriyorum. Sabırlı olmalarını istiyorum. Çünkü lig çok uzun. Kaybetsek de kazansak da arkamızda olmalarını istiyorum. Böyle bir taraftar görmek oyuncuları mutlu ediyor. Biz de bazen maç kaybedebiliriz. Önemli olan nasıl kaybettiğinizdir. Maçtan sonra ‘kaybettik ama elimizden geleni yaptık’ diyebilirsiniz. Onlara bu mesajı vermek istiyorum ne olursa olsun takımın arkasında dursunlar. Çünkü lig çok uzun."