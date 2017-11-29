STK’lar Bursa’ya 3’üncü üniversitenin kurulmasını istiyor

Bursa Ardanuçlular Derneği’nde gerçekleştirilen basın toplantısına Bursa Artvin Vakfı Başkanı Osman Başaran, Artvin Kafkas Dernekler Federasyonu Başkanı Suat Özkan, Artvin Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkan Vekili İshak Aslan’ın yanı sıra il ve ilçe derneklerinin başkanları katıldı. Teknik Üniversitenin Yıldırım’da kalması ve Kestel’e yeni bir üniversite kurulması konusunda fikir birliğinde olduklarını belirten Artvin sivil toplum kuruluşları temsilcileri bu konuda kentin tüm dinamikleri göreve çağırdı. Artvin Vakfı Başkan vekili eğitimci Erol Yıldırım, "Türkiye’nin 4. Büyük kenti olan Bursa birçok alanda ilklerin şehri olsa da eğitim kurumları bakımında her dönem eksik kalmış bir kenttir. Türkiye’nin en saygın üniversitelerinden bir olan Uludağ Üniversitesi kurulduğu günden bugüne binlerce öğrenci mezun etmiş ve eğitimli insanlar yetiştirmiştir. Lakin Uludağ Üniversitesi yıllarca bu kentin tek üniversitesi olmuştur. 2010 yılında bakanlar kurulu kararı ile Bursa ikinci devlet üniversitesine kavuşmuş ve Bursa Teknik Üniversitesi kurulmuştur" dedi.

1987 yılında kurulan Yıldırım ilçesinin 7 yüz bini aşkın nüfusu ile Türkiye’nin bir çok kentinden daha büyük bir ilçe olduğunu ifade eden Yıldırım, "Yıllarca Uludağ Üniversitesi tıp fakültesi ve eğitim fakültelerine ev sahipliği yapan Yıldırım şimdi de Teknik Üniversite’ye ev sahipliği yapmaktadır. Bilindiği gibi geçmiş dönemde Teknik Üniversite’nin yerleşim yeri olarak Kestel bölgesi planlanmıştır. Biz Bursa’da yaşayan Artvinliler olarak doyduğumuz kentimize sahip çıkmak bilinci ile Teknik Üniversite’nin Yıldırım’da kalmasını ve Kestel bölgesine yeni bir üniversite kurulmasını istiyoruz. Bu konuda kentin tüm dinamikleri ortak hareket etmeli ve el birliği ile üçüncü üniversiteyi Bursa’ya kazandırmalıyız. Bu kent 3. üniversiteyi fazlası ile hak ediyor" şeklinde konuştu.

Artvin sivil toplum kuruluşları olarak kendilerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını belirten Yıldırım, "Yıldırım’da yaşayan tüm sivil toplum kuruluşlarını da üniversitemize sahip çıkmaya çağırıyoruz. Kentsel dönüşüm ile çehresi değişen ve makus talihini yenerek kabuğunu kıran Yıldırım bir üniversiteyi fazlası ile hak etmektedir. Bizler fitili ateşliyoruz. Başta tüm siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra ilçemizin ve kentimizin tüm dinamiklerinin desteğini bekliyoruz. Bursa hepimizin kentidir" diye konuştu.