Stokçuluğa karşı denetim başladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatıyla Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de stokçuluğa karşı denetimlere başladı. Büyük firmalara ait zincir marketlerde fiyat ve etiketleri kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılırken, fiyat tutarsızlığı ve gramajlarda eksiklik, etiketlerde fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını inceledi.

Yapılan denetimleri değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanvekili Kadem Kesimoğlu, "Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ndeki son değişiklikle döviz kuruna bağlı olarak fiyat artışı yapılmaması gerektiği belirtilmesine rağmen bazı firmalarda fahiş fiyat artışları yaptıkları yönünde Alo 153 hattımıza ihbarlar geliyor. Bunlarla ilgili hem denetim yapmak hem de bilgi vermek üzere kontrolleri arttırdık. Eski fiyatlarla yeni fiyatları karşılaştırıyoruz. İşletmeye düzeltmeleri için bildirimde bulunuyoruz. Eğer işletme hakikaten olağanüstü fiyat artışına sebep olduysa idari para cezası kesilmesi söz konusudur. Tespitlerimiz sonucunda tespit edilen eksiklikler açık tutanaklarla beraber Ticaret İl Müdürlüğümüze bildirmekte olup, etiketlerdeki eksikler ile ilgili tutanaklar da ilçe kaymakamlıklarına tespit tutanakları ile birlikte gönderilmektedir" diye konuştu.