Stresi kontrol altına almak kendi elimizde

Günümüzde artan iş yükü, rekabet, modern yaşamın getirdikleriyle birlikte stresi çok daha derinden yaşandığını belirten uzmanlar, insanın kendini uygun görmeme, çalıştığı yerin kültür ve normlarına uyum sağlayamama, ya da işten diğer alanlara vakit ayıramama gibi faktörler iş yaşamındaki stresin temel sebepleri olduğunu söyledi. VM Medical Park Bursa Hastanesi Uzm. Psikolog Gözde Nilüfer, “İş yaşamının dışında özel hayatta strese sebep olan birçok faktör sayılabilir. Stresi oluşturan durumlar herkes için farklı olsa da kayıplar, trafik, ekonomik zorluklar, sınavlar, rekabet, mükemmeliyetçilik, kendine vakit ayıramama, ilişki problemleri, boşanma, taşınma gibi durumlar stres sebepleri olarak sayılabilir. Stresin ilerleyen durumlarda ise baş ağrısı, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları, mide rahatsızlıkları, obezite, cilt problemleri gibi ciddi durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Diğer yandan dikkatin azalması, zihni bir konu üzerinde toplama güçlüğü, çeşitli konular arasında ilişki kurma güçlüğü, aşırı unutkanlık, takıntılı düşünceler görülebilir. Bunlar dışında kişiler, karar verme güçlükleri, değersizlik, yetersizlik, güvensizlik ve terk edilmişlik duyguları, davranış değişiklikleri, öfke problemleri yaşayabilir. Kişiler stresleriyle baş edebilmek için alkol ve sigaraya başvurabilir” dedi.

İşe ve sosyal hayata daha aktif katılmalı, mücadele ve değişiklikten zevk alınması gerektiğini ifade eden Nilüfer, “Gelecekle ilgili umutsuzluk çekmemeli, olumlu bir bakış açısı geliştirmeliyiz. Hoşgörülü ve esnek olmalı, yakın çevreyle olumlu ilişkiler kurmaya çaba göstermeliyiz. Düşüncelerimizin bizi nasıl hissettirdiğine dikkat etmeliyiz. Olumsuz düşünceler, stresten daha çok etkilenmemize sebep olacaktır. Örneğin, aşırı genellemeler yapmamalı, başkalarının zihnini okumaktan kaçınmalıyız. Zamanı iyi yönetmeliyiz. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin günlük yaşamın stresiyle baş etmedeki önemini unutmamalıyız. Bu aktiviteler bize gevşemeyi ve duygusal boşalımı sağlar. Kendi ilgi alanlarımıza göre hobiler edinmek de stresten uzaklaşmak, zamandan keyif almak için son derece önemlidir” şeklinde konuştu.