Studyaway, üniversiteler arası köprü olacak

com yayına başladı.

Dünya üzerindeki 23 bini aşkın üniversiteyi içeren veritabanı ile başta İngilizce olmak üzere Türkçe, Arapça, Farsça, Çince, Rusça, Hintçe, İspanyolca, Portekizce, Almanca dillerinde öğrencilere bilgiler verecek portal, ailelere ve akademisyenlere yurtdışı eğitimine ilişkin bilgiler verecek. Öten yandan portal öğrenciler için aracılık ve rehberlik hizmetleri sunacak. Sunduğu çeşitli hizmetlerle ilk ve tek eğitim veri tabanı olma özelliğine sahip portal okulların tanıtım sayfaları, öğrencilerin ve danışmanların yorumlarıyla meydana getirdiği okul karşılaştırmaları ve sıralamaları, sürekli güncellenen forumları,ile dünyanın her yerinden öğrencileri doğru eğitim sistemi ile eşleştirmeyi amaçlıyor.

Öğrencilerin yurt dışında diledikleri ülke ve alanlarda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için referans noktası olmayı hedefleyen portal Türkiye’deki üniversiteleri de yurt dışına tanıtacak.

Portal yetkilileri tarafından yapılan açıklamada eğitimin evrensel bir boyut kazandığı vurgulanarak, "Türkiye de bir merkez olarak bu eğitim evreni içerisinde yer almalıdır. Ülkemizin coğrafi konumunu ve kültürel zenginliğini göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye bölgenin yurtdışı eğitim üssü olmalıdır" denildi.

Organizasyonun kurucularından Sedef Yücad ise, öğrenciye en büyük yardımın doğru bilgi sağlamak olduğunu belirterek, gençlerin doğru karara kendileri ulaşabileceklerini dile getirdi. Yücead şunları söyledi:

"Biz Studyaway ailesi olarak inanıyoruz ki, yurt dışında eğitim almak isteyen her öğrenci istediği alanda ve eğitim kurumunda öğrenim görmek için portalımız üzerinden seçimlerini ve araştırmalarını yaptığı sürece yurtdışı eğitim yaşantısında daha mutlu ve başarılı olacaktır."