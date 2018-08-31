Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 15:20

Su borçlarında son fırsat

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, Sulama Birliği, su borçlarına indirim yapılacağını açıkladı.

Su borçlarında son fırsat

31 Ağustos 2018 15:20


Yenişehir Sulama Birliği’ni muhtarlar ile ziyaret eden AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamıl, "Yenişehir Boğazköy sulama barajı ve YAS dediğimiz depolama sulama sistemi var. 2017 yılında 28 Haziran’da Boğazköy sulama barajı da faaliyete geçti. Biz çiftçiler iki ay gecikmeli olarak başladık. Müdürlerimizle yaptığımız görüşmeler sırasında ödemelerde bir kolaylık sağlandı. Bir indirimimiz var, bu indirimden vatandaşlarımızın faydalanmasını istiyoruz. Gelsinler 2017’nin sulama hizmetlerinin bedellerini ödesinler, çalışan arkadaşlar gayet olumlu yaklaşıyorlar, yardımcı oluyorlar” diye konuştu.


Kamıl, “İndirimden yararlanmak isteyen çitçilerimizin borçlarını önümüzdeki hafta sonuna kadar ödemeleri gerekiyor. İsteyenler borçlarını iki taksit halinde ödeyebilirler” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç