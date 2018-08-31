Su borçlarında son fırsat

Yenişehir Sulama Birliği’ni muhtarlar ile ziyaret eden AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamıl, "Yenişehir Boğazköy sulama barajı ve YAS dediğimiz depolama sulama sistemi var. 2017 yılında 28 Haziran’da Boğazköy sulama barajı da faaliyete geçti. Biz çiftçiler iki ay gecikmeli olarak başladık. Müdürlerimizle yaptığımız görüşmeler sırasında ödemelerde bir kolaylık sağlandı. Bir indirimimiz var, bu indirimden vatandaşlarımızın faydalanmasını istiyoruz. Gelsinler 2017’nin sulama hizmetlerinin bedellerini ödesinler, çalışan arkadaşlar gayet olumlu yaklaşıyorlar, yardımcı oluyorlar” diye konuştu.

Kamıl, “İndirimden yararlanmak isteyen çitçilerimizin borçlarını önümüzdeki hafta sonuna kadar ödemeleri gerekiyor. İsteyenler borçlarını iki taksit halinde ödeyebilirler” dedi.