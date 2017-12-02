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02 Aralık 2017 12:41

Su kabakları sanata dönüşüyor

Bursa’da YIL-MEK bünyesinde verilen eğitimlerde su kabağı süsleme sanatını öğrenen Yıldırımlı kadınlar, birbirinden güzel dekoratif eşyalar üretiyor.

Su kabakları sanata dönüşüyor

02 Aralık 2017 12:41


Yıldırım Belediyesi, YIL-MEK ile kadınlara hem yeni gelir kapısı açıyor, hem de meslek öğretiyor. Su kabağı süsleme kursu ilçe sakinlerinin ilgisini çekiyor. Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde faaliyet gösteren YIL-MEK atölyesinde verilen eğitimlere katılan kursiyerler, başta aydınlatma olmak üzere birbirinden güzel dekoratif ürünler ortaya çıkarıyor. Osmanlı döneminde su taşıma ve saklama kabı olarak kullanılan su kabakları, Yıldırımlı kadınların ellerinde süs eşyası olarak yeniden hayat buluyor. Toplam 240 saat sürecek su kabağı süsleme kurslarında eğitim gören 30 kursiyer, su kabaklarını tavan ve masa lambaları olmak üzere tuzluk, takı kutuları, kâselere dönüştürerek, delme ve boyama yöntemiyle rengarenk objelere dönüştürüyor.




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