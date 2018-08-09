Su kayağı tutkunları Osmangazi’de buluşacak

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan Wakeboard Türkiye Şampiyonası, 11-12 Ağustos tarihlerinde Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Sukaypark Tesisleri’nde 11 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak şampiyonaya İstanbul, Samsun, İzmit, Kayseri gibi vilayetlerden yaklaşık 100 sporcu katılacak. Osmangazi Belediyespor sporcularının da yarışacağı müsabakalar, 18 Yaş Altı Bayan, 18 Yaş Altı Erkek ve yaş sınırı olmadan yarışabilme özelliği taşıyan Open Bayan ile Open Erkek kategorilerinde düzenlenecek.