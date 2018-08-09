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09 Ağustos 2018 15:49

Su kayağı tutkunları Osmangazi’de buluşacak

Osmangazi Belediyesi tarafından hizmete açılan Türkiye’nin öncü tesislerinden Sukaypark, birbirinden renkli faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Su kayağı tutkunları Osmangazi’de buluşacak

09 Ağustos 2018 15:49


Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan Wakeboard Türkiye Şampiyonası, 11-12 Ağustos tarihlerinde Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Sukaypark Tesisleri’nde 11 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak şampiyonaya İstanbul, Samsun, İzmit, Kayseri gibi vilayetlerden yaklaşık 100 sporcu katılacak. Osmangazi Belediyespor sporcularının da yarışacağı müsabakalar, 18 Yaş Altı Bayan, 18 Yaş Altı Erkek ve yaş sınırı olmadan yarışabilme özelliği taşıyan Open Bayan ile Open Erkek kategorilerinde düzenlenecek.




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