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14 Temmuz 2018 13:43

Sualtı Hokeyi Milli Takımı’ndan Başkan Aktaş’a ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son hazırlık kampını Bursa’da tamamlayan ve 19-28 Temmuz tarihleri arasında Kanada’da gerçekleştirilecek dünya şampiyonasına katılmaya hazırlanan Sualtı Hokeyi Milli Takımı sporcularını ağırladı.

Sualtı Hokeyi Milli Takımı’ndan Başkan Aktaş’a ziyaret

14 Temmuz 2018 13:43


Sualtı Hokeyi Milli Takımı Teknik Kurulu Başkanı Kadir Kırlıoğlu, Sualtı Sporları Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Barış Bayazıd Uysal, Antrenör Murat Önder Ölçmener ve milli takım sporcuları, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Teknik heyet ve sporculardan sualtı sporları ile ilgili bilgiler alan Başkan Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sualtı Hokey Milli Takımı’nın daha önce elde ettiği dünya ikinciliğinin ardından bu kez Türkiye’ye dünya şampiyonluğu kazandıracağına inandığını ifade eden Başkan Aktaş, “Takımımız yarın itibari ile Kanada’ya gidecek. Son hazırlıklarını Bursa’da gerçekleştirdiler. Kendilerine başarılar diliyorum. Bayrağımızı dalgalandıran herkese yürekten teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki Kanada’ya bu gidiş, dünya şampiyonluğuna olacaktır. Yeterli birikim ve tecrübe sporcu kardeşlerimizde var. Kendilerine yürekten başarılar diliyorum” dedi.


Ziyaretin ardından Başkan Aktaş, teknik heyet ve sporculara çeşitli hediyeler takdim etti.




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