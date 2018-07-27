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27 Temmuz 2018 20:00

Suç makinesi adliyeye sevk edildi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde gözaltına alınan suç makinesi adliyeye sevk edildi.

Suç makinesi adliyeye sevk edildi

27 Temmuz 2018 20:00


17 ayrı gasp ve 3 yaralama suçunun faili olduğu iddia edilen N.İ.’nin dün Gemlik’e bağlı Küçük Kumla Mahallesi’nde bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, birlikte dün sabah doğmadan evin etrafına pusu attı. Sabah havanın aydınlanmasının ardından evden çıkan N.İ. polis tarafından kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirildi. Zanlı N.İ. ile birlikte aynı evde kaldığı öğrenilen biri kadın 4 kişi daha gözaltına alındı.


5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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