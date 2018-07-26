Suç makinesi Bursa’ya getirildi

17 ayrı gasp ve 2 yaralama suçunun faili olduğu iddia edilen N.İ’nin Gemlik’e bağlı Küçük Kumla Mahallesi’nde bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, birlikte sabah gün doğmadan evin etrafına pusu attı. Sabah havanın aydınlanmasının ardından evden çıkan N.İ. polis tarafından kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirildi. Zanlı N.İ. ile birlikte aynı evde kaldığı öğrenilen biri kadın 4 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler Gemlik’teki işlemlerinin ardından Bursa’ya getirildi. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.