Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 10:32

Suç makinesi önce kameraya, sonra polise yakalandı

Bursa’da 7 ayrı iş yerine giren hırsız önce kameraya, sonra polise yakalandı.

Suç makinesi önce kameraya, sonra polise yakalandı

15 Nisan 2017 10:32


Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesinde 7 ayrı iş yerinden hırsızlık olduğu ihbarını alan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Daha sonra harekete geçen ekipler hırsızlık şüphelisi şahsın H.T. olduğunu tespit etti. H.T. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen H.T, çaldığı malları Y.Y. isimli şahsın dükkanında sakladığını söyledi.


Y.Y. isimli şahsın dükkanına yapılan operasyonda 17 dizüstü bilgisayar, 4 adet cep telefonu, 2 adet şarjlı matkap, 2 adet tablet, 2 adet harici hard disk ele geçirildi. H.T’nin hırsızlık ve başka suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
24
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    24°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:31
  • Güneş :06:18
  • Öğle :13:15
  • İkindi :16:58
  • Akşam :19:50
  • Yatsı :21:25
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!