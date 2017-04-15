Suç makinesi önce kameraya, sonra polise yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesinde 7 ayrı iş yerinden hırsızlık olduğu ihbarını alan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Daha sonra harekete geçen ekipler hırsızlık şüphelisi şahsın H.T. olduğunu tespit etti. H.T. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen H.T, çaldığı malları Y.Y. isimli şahsın dükkanında sakladığını söyledi.

Y.Y. isimli şahsın dükkanına yapılan operasyonda 17 dizüstü bilgisayar, 4 adet cep telefonu, 2 adet şarjlı matkap, 2 adet tablet, 2 adet harici hard disk ele geçirildi. H.T’nin hırsızlık ve başka suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.