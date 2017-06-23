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23 Haziran 2017 11:16

Suç örgütü üyeleri adliyede

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki farklı suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 5’i emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiler.

Suç örgütü üyeleri adliyede

23 Haziran 2017 11:16

Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda uzun namlulu silah, çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirilmişti.


Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İnegöl’de “Adam Öldürme, Adam Yaralama, Tehdit ve İşyeri Kurşunlama, Mala Zarar verme” suçlarını gerçekleştirdikleri gerekçesiyle iki farklı suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı. İki farklı suç örgütüne ait 16 ev ve 8 işyerine sabah saatlerinde özel harekat ekiplerinin desteği ile eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, ev, işyeri ve otomobillerde yapılan aramalarda 1 adet tüfek, 12 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfek, 220 adet fişek ve mermi ele geçirildi.


Gözaltına alınan 13 kişiden 8’i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, gözaltında olan E.K., M.Ç., Y.B., H.L. ile O.T., sorgulamalarının ardından Adliyeye sevk edildiler. E.K., M.Ç, ve O.T. tutuklanırken, diğer iki kişi ise denetimli olarak serbest kaldılar.




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