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31 Temmuz 2018 12:04

Sukaypark’ta Çerkes rüzgârı

Osmangazi Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen Uluslararası Çerkes Gençlik Kampı veda gecesinde öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Sukaypark’ta Çerkes rüzgârı

31 Temmuz 2018 12:04


Sukaypark Tesisleri’nde tertiplenen Uluslararası Çerkes Gençlik Kampı veda gecesine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Orta Asya Kafkasya Kültür Derneği Başkanı Şerif Birinç ve ülkelerinde en başarılı seçilen 70 öğrenci katıldı. Çerkes Gençlik Kampı’nda kalan Kafkas-Balkar Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu Karaçay Çerkes Cumhuriyeti, Adige Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, İsrail Krafma Çerkes Yerleşkesi, Suriye’den gelen sığınmacı ve ülkemizin çeşitli yörelerinden gelen misafir öğrenciler, 21-28 Temmuz tarihleri arasında Uluslararası Murat Hüdavendigâr Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde konaklayarak şehrin tarihi güzelliklerini keşf etti. Gelecek nesillere iş birliği ve barış getirmesi maksadıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde düzenlenen veda gecesi yemeğinde Tambi Cimuk sahne alırken, çeşitli grupları gösteri sundu.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar “Osmanlı’nın kurulduğu şehir olan Bursa’mız bir cazibe merkezi. Bu akşam Kafkaslar’dan gelen öğrencilerimizi ağırladık. Öğrencilerimiz burada kamp sürecinden geçip, Bursa’yı, Türkiye’yi, arkadaşlarını ve akrabalarını tanıyor. Bizler atalarımızdan almış olduğumuz bu kültürü sürdüreceğiz. Osmangazi sadece Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu ile sınırlı kalmıyor. Osmangazi, ümmetin olduğu her yerde” dedi.




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