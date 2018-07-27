‘Sular Vadisi’ Bursa’nın vizyonuna değer katacak

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, yeşil Yıldırım’a yakışacak bir şekilde, mavinin ve yeşilin buluşma noktası olarak tasarlanan, su teması ve yeşil alan donatısıyla benzersiz niteliğe sahip Sular Vadisi Doğa Parkı’nda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ağırladı. Yapım çalışmalarında son aşamaya gelinen, 28 bin metrekarelik proje alanında hayata geçirilen Sular Vadisi Doğa Parkı’nın detaylarını Başkan Dündar’a aktaran Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Bursa’mıza hizmet eden yerel yöneticiler olarak şehrimize değer katacak projelerimizde incelemelerde bulunduk. İlk olarak, Osmangazi Belediyemiz tarafından yapılan, Bursa’nın fetih tarihinin canlandırıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni inceledik. Gerek mimarisi, gerekse de tarihsel ve sanatsal boyutu ile özel bir yapı şehrimize kazandırılmış. Başkanımız Mustafa Dündar’ı ve müzenin yapımında emeği geçenleri kutluyor, bu önemli merkezin şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ardından benzersiz mimarîsi ile sun’i göl ve tesisleriyle insanlar için yepyeni bir buluşma noktası olmaya hazırlanan Sular Vadisi Doğa Parkı’nda Başkanımız Mustafa Dündar’ı ağırlayarak projemizin detayları ve geldiğimiz aşama hakkında bilgilendirdik” dedi.

Edebali, “Projenin en dikkat çekici kısmı olan gölün yanı sıra teras kademeli oturma alanları, babil bahçesi- seyir terasları, gölgeli oturma bölümü, revan köşkleri, yol boyu dinlenme köşeleri, havuzlar, şelaleler, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, cami, Osmanlı çeşmesi, belediye hizmet binası, aletli jimnastik köşesi ve maket evcil hayvan bahçesi ile Sular Vadisi Doğa Parkı, Yıldırım’ın Türkiye’deki değerini daha da yükseltecek. Belediye hizmetlerinin verileceği birim dışında içerisinde herhangi bir yapılaşmanın olmayacağı park, insanları yeşil ve mavinin birbirinden güzel tonlarıyla buluşturacak” diye konuştu.

Sular Vadisi’nin yapımında sona gelindiğini işaret eden Başkan Edebali, “Suyun anlamını bulduğu sular şehri Bursa’ya yakışacak bir proje olan Sular Vadisi Doğa Parkı’nın yapımında sona yaklaşıyoruz. Su teması ve yüzde 70’lik yeşil alan planlamasıyla benzersiz bir doğa parkı olarak ilçemize kazandırmaya hazırlandığımız Sular Vadisi Doğa Parkı, Yıldırım’a nefes aldırırken Bursa’ya da değer katacak bir eser olacak. Bursa’mızın dünyaya açılan kapıları olan Yıldırım ve Osmangazi’nin değerine değer katacak projeleri hayata geçirirken, istişarelerimizi sürdüreceğiz. Başkanımız Mustafa Dündar’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Projenin yapım aşamasında gerçekleştirilen kamulaştırmanın başlı başına önemli bir hizmet olduğunu vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yıldırım Belediyemizin Sular Vadisi projesinin gerçekleştiği alanda Başkanımız İsmail Hakkı Edebali’nin misafiri olduk. Bursa’da, Osmangazi’de, Yıldırım’da hizmet etmenin zor olduğunu biliyoruz. Öncelikle projelerin hayata geçirileceği alanlar oluşturmak gerekiyor. Bu konuda kamulaştırma ön plana çıkıyor. Kamulaştırma ile gerçekleştirilen bu projede bölgenin nefes aldığını görüyoruz, mahallenin rahatladığını görüyoruz. Bu başlı başına bir hizmet. Bununla birlikte uygulama projesinin değeri de ön plana çıkıyor” ifadelerini kullandı.