Süleymaniye’ye 64 araçlık otopark

Otoparkın 2 hafta içerisinde hizmete girmesi bekleniyor.

İnegöl Belediyesi, trafik ve parklanma meselesinin çözülmesinde ciddi katkı sağlayan mahalle otoparklarının sayısını artırıyor. Bugüne kadar 122 mahalle otoparkına şehre kazandıran İnegöl Belediyesi, Süleymaniye Mahallesi Ocakkur Sokak’ta 64 araç kapasiteli 2000 metrekare alan üzerinde planlanan otoparkın yapımında sona yaklaştı.

Belediye Başkanı Alper Taban, yeşil alan, dinlenme ve otopark şeklinde düzenlenen alanda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Taban, “Göreve geldiğimiz günden bugüne gayretle çalışıyoruz. Öncelikle vatandaşımızı dinliyoruz. Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğümüz marifetiyle bölgenin ihtiyacı olan otopark, yeşil alan çalışmalarıyla ilgili düzenleme başlattık. İnşallah bittiğinde çok güzel bir mekan bölge halkına kazandırılacak. Bunları vatandaşlarımız fazlasıyla hak ediyor” dedi.

Taban, bugüne kadar 122 mahalle otoparkının ilçeye kazandırıldığını da ifade ederek, “Tebrik ziyaretlerinde de hemşerilerimizin bana üzerine basarak ifade ettikleri trafik problemi ve parklanma meselesi oldu. Şimdi yeni yapılaşan bina ve sitelerde otopark ihtiyacı kendi içinde çözülmeye çalışılsa da mahalle aralarında bizim bunları yapmamız gerekiyor. Elimizden geldiğince o alanlarda imkan varsa değerlendirip halkımızın kullanımına sunuyoruz” diye konuştu.