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20 Haziran 2017 18:03

Sultanahmet Camii restorasyonunu İnegöllü sanayici üstlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren orman ürünleri sahibi iş adamı Mehmet Yıldız, Sultanahmet Camii’nin restorasyonunu üstlendi.

Sultanahmet Camii restorasyonunu İnegöllü sanayici üstlendi

20 Haziran 2017 18:03


İnegöllü Hayırsever İşadamı Mehmet Yıldız, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bir araya geldi. Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de en büyük mesleki eğitim kampusu yapan hayırsevere teşekkür ederek, bir hayır talebinde daha bulundu. Erdoğan’ın talebini memnuniyetle kabul eden Mehmet Yıldız, Sultanahmet İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nde okurken dini vecibelerini yerine getirdiği Sultanahmet Camii’nin restorasyonunu üstlendi.


Yıldız, “Oğlum bu proje olurken hiç itirazsız kabul etti. Bundan sonra yine bir hayrımız olacak ama eğitime değil. Eğitime yeminliyim. Allah nasip etti bu açılışta Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a bir şey söyledim. Gel görüşelim dedi. Sultanahmet Camii’nin restorasyonunu üzerimize aldık. Bu konuda bana destek veren oğluma teşekkür ediyorum. En çok namazı orada kıldım. Hep aklımdaydı, bir şey yapmak istiyordum. Allah nasip etti, en kısa sürede Sultanahmet Camii’nin restorasyonunu tamamlayacağız. İnşallah orada da bu okulda olduğu gibi problemler yaşamayız” dedi.




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