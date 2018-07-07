Suluboya sergisine sanatseverlerden tam not

Aynur Akalın Resim atölyesinde hayat bulan suluboya eserleri düzenlenen sergiyle görücüye çıktı. Sergiyle ilgili olarak bilgi veren Nilgün Arslanoğlu, “Yoğun çalışmalar sonucunda,Semra Dalgakıran, Ayla Etci, Serpil Arslan, Süreyya Bolaca, Zeynep Dilan Türkyılmaz, Tülin Zaim Pamukçu, Tuba Yılmaz, Umut Olgaçer, Oya Bilgin, Oya Köksal, Mine Kurtboğan, Alev Dönmez, Öykü Özçelik, Pınar Ataç ve Sevinç Çavuşoğlu’nun eserleri sergide yer alıyor. Sergimizin misafirlerimizden yoğun ilgi görmesi beğenilmesi bizleri son derece mutlu ediyor. 13 Temmuz tarihine kadar devam edecek sergide suluboya çalışmalarının değerlendirildiği etkinliğimiz de sürmüş olacak.”dedi.

Arslanoğlu, tüm sanatseverleri Aynur Akalın Resim Atölyesine davet etti.