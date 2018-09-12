Sünnet şöleninde gönüllerince eğlendiler

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 16. Sünnet Şöleni'nde 125 çocuk sünnet oldu. Sünnetin ardından düzenlenen gecede çocuklar aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Nilüfer Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Nilüfer Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 125 çocuk kına gecesinde doyasıya eğlendi. Odunluk Mahallesi'nde bulunan Cha Cha Restaurant'ta düzenlenen sünnet şölenine çocuklar aileleriyle birlikte katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de eşi Seden Bozbey ile birlikte çocukların sevincine ortak oldu.

Pastanın kesilmesinin ardından konuşan Başkan Mustafa Bozbey, dayanışmanın şehri Nilüfer'de böyle bir faaliyet düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bozbey konuşmasına şöyle devam etti:

"1999'dan beri her yıl çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde sünnet edilmesini sağlıyoruz. Bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza sağlık diliyorum. Onları güzel bir gelecek bekliyor. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların sorgulayan, özgür fertler olması bizim arzumuz” dedi.

Bozbey, çocukların sünnet edilmesi ve gecenin düzenlenmesi aşamasında destek veren kurulara plaket takdim ederek teşekkür etti. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de eşi ile birlikte oyunlara eşlik etti.