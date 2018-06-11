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11 Haziran 2018 01:16

Sunrooflu camiye Kadir Gecesi’nde yoğun ilgi

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde on binlerce vatandaş, Bursa’da camilere akın etti.

Sunrooflu camiye Kadir Gecesi’nde yoğun ilgi

11 Haziran 2018 01:16

Ecdat camilerinin yanında Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki kubbesi açılabilir olan Safa Camiine de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Tüm İslam aleminin en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi’ni Bursalı vatandaşlar huşu içinde geçirdi. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde çok sayıda vatandaş camilerde bir araya geldi. 7’den 70’e her yaştan vatandaş, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından teravih namazı kıldı. Geç saatlere kadar ibadetlerini yapan Bursalılar dualar ederek Kadir Gecesi’ni ihya etti.


Kubbesi açılabilir camiye yoğun ilgi


Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesindeki açılıp kapanan kubbeye sahip Safa Camii’de Kadir Gecesi doldu taştı. Sanrooflu caminin içerisinde yer kalmayınca dışarıya taşan cemaat caminin avlusunda Teravih Namazını eda etti.


1250 metrekare alan üzerine mini bir külliye şeklinde inşa edilen, içinde konferans salonu ve sportif alanları bulunan 900 kişilik cami Kadir Gecesi gökyüzünden görüntülendi. Açılır kapanır kubbenin altında havadar bir şekilde teravih namazını kılan vatandaşlar Kadir Gecesi’nde gecenin geç saatlerine kadar camide kalıp vaaz dinleyip Kuran’ı Kerim okudu. Caminin Müezzin Kayyımı Sefa Tuna, Orta Doğu ve modern mimari örneklerini taşıyan, kubbe kısmının 120 metrekarelik bölümü uzaktan kumanda sistemiyle açılıp kapanan caminin aydınlatmasında led ampuller kullanıldığını, enerji tasarrufu için klima bulunmadığını belirtti. Tuna, "Camimiz sunrooflu olduğu için Türkiye’de tanınan bir cami. Türkiye’nin her yerinden her akşam misafirlerimiz var. Zaman zaman değişik il ve ülkelerden gelen misafirler oluyor. Projesini çok isteyenler var. Almanya’dan dahi bu caminin projesini istiyorlar. Özellikle sıcakta teravih namazı kılanlar çoğu zaman hırkayla oturmak zorunda kalıyorlar. Çünkü üzerini tamamen açtığımızda ciddi derecede bir hava sirkülasyonu oluyor. Bu akşam Kadir Gecesi ful çakacağız tabiri caizse. Bu gece sadece teravihle bitmeyecek, sahura kadar hatta sabah namazına kadar camimizde ibadetlerimiz devam edecek" dedi.




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