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10 Eylül 2017 20:51

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Süper Lig’in 4.

Süper Lig

10 Eylül 2017 20:51

haftasında Bursaspor, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada Miguel Lopes’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda top savunmadan döndü.


25. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Barış’ın sağ kanattan vuruşunda kaleye paralel giden topu savunma uzaklaştırdı.


33. dakikada Jires Kembo ceza yayı gerisi sağ çaprazda iki futbolcu arasından yaptığı vuruşta top kaleciden döndü.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Alper Ulusoy xx, Kerem Ersoy xx, İlker Takpak xx


Bursaspor: Harun Tekin xx, Cristian Titi xx, William Troost-Ekong xx, Aziz Behich xx, Barış Yardımcı xx, Pablo Batalla xx, Jires Kembo-Ekoko xx, Dzon Delarge xx, Mikel Agu xx, Badu xx, Stancu xx


Yedekler: Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Okoli, Onur Atasayar, Yusuf Erdoğan, Bilal Kısa, Furkan Soyalp, Merter Yüce, Deniz Yılmaz, Atta


Teknik Direktör: Paul Le Guen


Teleset Mobilya Akhisarspor: Milan Lukac xx, Caner xx, Sissoko xx, Miguel Lopes xx, Ömer Bayram xx, Soner Aydoğdu xx, Olcan Adın xx, Mineiro xx, Barbosa xx, Eray Ataseven xx, Henrique xx


Yedekler: Fatih Öztürk, Kadir Keleş, Orhan Taşdelen, Alperen Babacan, Aykut Çeviker, Muğdat Çelik, Marvin Emnes, Daniel Larsson, Ioan Hora, Onur Ayık


Teknik Direktör: Okan Buruk


Sarı kart: Sissoko (Akhisarspor)




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