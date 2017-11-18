Süper Lig: Bursaspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

haftasında Bursaspor sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sağ kanattan Batalla’nın pasında ceza sahası içinde Ekoko’nun şutunda top yandan auta gitti.
21. dakikada Jahovic’in pasıyla sol kanatta topla buluşan Halil’in arka direğe ortasında bomboş durumda Gouffran meşin yuvarlağı auta gönderdi.
41. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Traore’nin şutunda top yandan dışarı çıktı.
45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Jahovic’in sert şutunda kaleci Harun gole izin vermedi.
46. dakikada sağ kanattan Stancu’nun pasında altıpas çizgisi üzerinde Badu’nun şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Esat Sancaktar xx, Erdem Bayık xx
Bursaspor: Harun Tekin xx, Ricardo Faty xx, Ertuğrul Ersoy xx, Ekong xx, Batalla xx, Barış Yardımcı xx, Jorquera xx, Sinan Bakış xx, Badu xx, Stancu xx, Kembo Ekoko xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, İsmail Konuk, Rüştü Hanlı, Furkan Soyalp, Merter Yüce, Deniz Yılmaz, Kubilay Kanatsızkuş, Atta, Delarge, John
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Göztepe: Beto xx, Tanju Kayhan xx, Kadu xx, Traore xx, Kosanovic xx, Castro xx, Halil Akbunar xx, Selçuk Şahin xx, Gouffran xx, Rotman xx, Jahovic xx
Yedekler: Günay Güvenç, Sabri Sarıoğlu, Emre Can Coşkun, Axel N’gando, Doğanay Kılıç, Tayfur Bingöl, Muhammed Enes Durmuş, Prince Segbefia, Nabil Ghilas, Ömer Şişmanoğlu
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Sarı kartlar: Traore, Jahovic (Göztepe)