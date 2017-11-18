Diğer
Kategoriler
18 Kasım 2017 15:58

Süper Lig: Bursaspor: 0 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig: Bursaspor: 0 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

18 Kasım 2017 15:58

haftasında Bursaspor sahasında Göztepe ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Jorquera’nın ceza sahası dışı sol tarafından sert şutunda top yandan az farkla auta çıktı.


65. dakikada sağ kanattan Kosanovic’in köşe vuruşunda ceza sahası içinde Castro’nun şutunda top üstten dışarı gitti.


67. dakikada sağ kanattan Batalla’nın köşe vuruşunda ceza sahası içinde Faty’nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.


85. dakikada Halil’in ceza sahasına ortasında Faty göğsüyle topu kalecisine vermek isterken araya giren Gouffran topu kaptı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Göztepeli oyuncunun şutunda kaleci Harun topu güçlükle çeldi.


87. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Batalla’nın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.


90. dakikada Tayfur’un ara pasında kaleci Harun ile karşı karşıya kalan Gouffran’ın şutunda Harun gole izin vermedi.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Esat Sancaktar xx, Erdem Bayık xx


Bursaspor: Harun Tekin xx, Ricardo Faty xx, Ertuğrul Ersoy xx, Ekong xx, Batalla xx, Barış Yardımcı xx, Jorquera xx, Sinan Bakış xx, Badu xx (Delarge dk. 72 x), Stancu xx, Kembo Ekoko xx


Yedekler: Muhammed Şengezer, İsmail Konuk, Rüştü Hanlı, Furkan Soyalp, Merter Yüce, Deniz Yılmaz, Kubilay Kanatsızkuş, Atta, John


Teknik Direktör: Paul Le Guen


Göztepe: Beto xx, Tanju Kayhan xx (Sabri Sarıoğlu dk. 82 ?), Kadu xx, Traore xx, Kosanovic xx, Castro xx, Halil Akbunar xx (Tayfur Bingöl dk. 88 ?), Selçuk Şahin xx, Gouffran xx, Rotman xx (Axel N’gando dk. 69 x), Jahovic xx


Yedekler: Günay Güvenç, Emre Can Coşkun, Doğanay Kılıç, Muhammed Enes Durmuş, Prince Segbefia, Nabil Ghilas, Ömer Şişmanoğlu


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Sarı kartlar: Traore, Jahovic, Rotman (Göztepe)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
13
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Salı
    Yağmurlu
    10°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç