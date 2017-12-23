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23 Aralık 2017 15:59

Süper Lig: Bursaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Bursaspor, Süper Lig’in 17.

Süper Lig: Bursaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

23 Aralık 2017 15:59

haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni konuk etti. Müsabaka, 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Ahmet İlhan’ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında müsait pozisyondaki Skuletic topu ağlara gönderdi. 0-1


65. dakikada John’un sağ kanattan içeriye çevirdiği topa dokunan Titi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1


68. Khalili’nin ceza sahası içerisinden şutunda Barış son anda topu çizgi üzerinden kornere gönderdi.


90. dakikada Batalla’nın sağ kanattan kullandığı serbeste vuruşta Agu’nun kafa vuruşu direkten döndü.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Erdem Bayık xx


Bursaspor: Harun Tekin xx, Barış Yardımcı xxx, William Ekong xx, Titi xxx, Yusuf Erdoğan xx, Dzon Delarge x (Kubilay Kanatsızkuş dk. 56 xx), Mikel Agu xxx, Aziz Behich xx, Josua John xxx (Kofi Atta dk. 82 ?), Pablo Batalla xx, Bogdan Stancu xx


Yedekler: Muhammed Şengezer, Ricardo Faty, Merter Yüce, Furkan Soyalp, Kofi Atta, Onur Atasayar, İsmail Konuk, Sinan Bakış


Teknik Direktör: Paul Le Guen


Gençlerbirliği: Johannes Hopf xx, Ahmet Oğuz x (Murat Duruer dk. 21 xx), Ousmane Ndiaye xx, Siarhei Palitsevich xx, Uğur Çiftçi xxx, Ahmet İlhan Özek xx, Aleksandar Scekic x (Kemal Issah dk. 79 ?), Zekir Yavru xx, Elvis Manu xx, Abdul Khalili xx, Petar Skuletic x (Marko Milinkovic dk. 72 xx)


Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Yıldırım Mert Çetin, Vedat Muric, Ömer Alper Tatlısu, Orhan Şam, Mehmet Taş, Alper Uludağ


Teknik Direktör: Ümit Özat


Goller: Titi (dk. 65) (Bursaspor), Petar Skuletic (dk. 52) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Titi, Josua John (Bursaspor), Ahmet Oğuz, Aleksandar Scekic, Murat Duruer, Marko Milinkovic (Gençlerbirliği)




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