Süper Lig: Bursaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni konuk etti. Müsabaka, 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Ahmet İlhan’ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında müsait pozisyondaki Skuletic topu ağlara gönderdi. 0-1
65. dakikada John’un sağ kanattan içeriye çevirdiği topa dokunan Titi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
68. Khalili’nin ceza sahası içerisinden şutunda Barış son anda topu çizgi üzerinden kornere gönderdi.
90. dakikada Batalla’nın sağ kanattan kullandığı serbeste vuruşta Agu’nun kafa vuruşu direkten döndü.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Erdem Bayık xx
Bursaspor: Harun Tekin xx, Barış Yardımcı xxx, William Ekong xx, Titi xxx, Yusuf Erdoğan xx, Dzon Delarge x (Kubilay Kanatsızkuş dk. 56 xx), Mikel Agu xxx, Aziz Behich xx, Josua John xxx (Kofi Atta dk. 82 ?), Pablo Batalla xx, Bogdan Stancu xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Ricardo Faty, Merter Yüce, Furkan Soyalp, Kofi Atta, Onur Atasayar, İsmail Konuk, Sinan Bakış
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Gençlerbirliği: Johannes Hopf xx, Ahmet Oğuz x (Murat Duruer dk. 21 xx), Ousmane Ndiaye xx, Siarhei Palitsevich xx, Uğur Çiftçi xxx, Ahmet İlhan Özek xx, Aleksandar Scekic x (Kemal Issah dk. 79 ?), Zekir Yavru xx, Elvis Manu xx, Abdul Khalili xx, Petar Skuletic x (Marko Milinkovic dk. 72 xx)
Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Yıldırım Mert Çetin, Vedat Muric, Ömer Alper Tatlısu, Orhan Şam, Mehmet Taş, Alper Uludağ
Teknik Direktör: Ümit Özat
Goller: Titi (dk. 65) (Bursaspor), Petar Skuletic (dk. 52) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Titi, Josua John (Bursaspor), Ahmet Oğuz, Aleksandar Scekic, Murat Duruer, Marko Milinkovic (Gençlerbirliği)