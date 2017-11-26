Süper Lig: Bursaspor: 2 - Karabükspor: 0 (İlk yarı)

haftasında Bursaspor, taraftarı önünde Karabükspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Batalla’nın sağdan kullandığı korner atışında savunmadan seken top Aziz Behich’in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda savunmadan Barış Başdaş’a çarpan top ağlara gitti. 1-0

23. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Grozav geçti. Bu futbolcu uzak mesafeden direkt kaleye gönderdi ancak top az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada Batalla’nın ceza sahasına gönderdiği ortada Ragıp kafayı vurdu ancak uzaklaştıramadı. Kembo’nun kafa vuruşunda kale sahası içindeki Barış ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. 2-0

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Murat Ergin Gözütok xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Bursaspor: Muhammed xx, Ertuğrul xxx, Titi xxx, Aziz Behich xxx, Barış xx, Ekong xxx, Jorquera xx, Batalla xxx, Badu xx, Kembo xxx, Stancu xx

Yedekler: Ataberk, Rüştü, Merter, Faty, Furkan, Deniz, Sinan, Kubilay, John, Delarge

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Karabükspor: Ahmet xxx, Papp xx, Kerim xxx, Barış x, Ibanez xx, Torje x, Tanase x, Skulason xxx, Poko x, Grozav xxx, Seleznyov x

Yedekler: Rybka, Çağlar, Tayyib, Gaman, Hakan, Osman, Traore, İlhan, Yatabare, Serdar

Teknik Direktör: Tony Popovic

Goller: Aziz Behich (dk. 12), Barış (dk. 45+1 k.k.) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Aziz Behich (Bursaspor), Barış (Karabükspor)