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26 Kasım 2017 14:48

Süper Lig: Bursaspor: 2 - Karabükspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig: Bursaspor: 2 - Karabükspor: 0 (İlk yarı)

26 Kasım 2017 14:48

haftasında Bursaspor, taraftarı önünde Karabükspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada Batalla’nın sağdan kullandığı korner atışında savunmadan seken top Aziz Behich’in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda savunmadan Barış Başdaş’a çarpan top ağlara gitti. 1-0


23. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Grozav geçti. Bu futbolcu uzak mesafeden direkt kaleye gönderdi ancak top az farkla auta çıktı.


45+1. dakikada Batalla’nın ceza sahasına gönderdiği ortada Ragıp kafayı vurdu ancak uzaklaştıramadı. Kembo’nun kafa vuruşunda kale sahası içindeki Barış ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi. 2-0



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Murat Ergin Gözütok xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx


Bursaspor: Muhammed xx, Ertuğrul xxx, Titi xxx, Aziz Behich xxx, Barış xx, Ekong xxx, Jorquera xx, Batalla xxx, Badu xx, Kembo xxx, Stancu xx


Yedekler: Ataberk, Rüştü, Merter, Faty, Furkan, Deniz, Sinan, Kubilay, John, Delarge


Teknik Direktör: Paul Le Guen


Karabükspor: Ahmet xxx, Papp xx, Kerim xxx, Barış x, Ibanez xx, Torje x, Tanase x, Skulason xxx, Poko x, Grozav xxx, Seleznyov x


Yedekler: Rybka, Çağlar, Tayyib, Gaman, Hakan, Osman, Traore, İlhan, Yatabare, Serdar


Teknik Direktör: Tony Popovic


Goller: Aziz Behich (dk. 12), Barış (dk. 45+1 k.k.) (Bursaspor)


Sarı kartlar: Aziz Behich (Bursaspor), Barış (Karabükspor)




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