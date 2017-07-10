Süper Lig takımları bu futbolcuların peşinde

Bursa Elit Lig’de şampiyonluğa ulaşarak Gemlik ve Bursa’yı Türkiye Şampiyonası birinci ve ikinci ön eleme maçlarında başarıyla temsil eden U 16 takımından Atilla Şenay Alanya Spor’a, Buğra Bekar Gençlerbirliği’ne, Sait Aydın’da Galatasaray’a giderken, U 13 takımından Umut Alp Tunay ve Emre Tuna Kasımpaşa Spor’a, İlyas Antekin Galatasaray’a, Muhammet Dağ ve Faik Varmazoğlu’da Bursa Spor alt yapılarına transfer oldu. U 11 takım kaptanı Yusuf Can Calayır’da Altınardo alt yapısına davet edildi.

Gemlik Belediye Spor Başkanı Hulusi Gandar, alt yapıda sistemli ve çok çalışmanın semeresini almaya başladıklarına dikkat çekti. Antrenör Haydar Yiğit nezdinde bütün sporculara teşekkür eden Hulusi Gandar, önümüzdeki yıl da yeni ve kabiliyetli futbolcu ordusuyla Türkiye Şampiyonasında Gemlik’i başarıyla temsil etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.