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28 Kasım 2017 15:36

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Bursa’da şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu ele geçirilirken, olayla alakalı gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

28 Kasım 2017 15:36


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi’ye bağlı Soğanlı Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu. Şahısların üzerlerinde, araçta ve evlerinde yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 4.56 gram bonzai, 6.73 gram metamfetamin, 31 adet hap, 33 gram kenevir tohumu, 20 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edilen 605 lira para ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cüneyt U. ve Muhammed A. tutuklandı.




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