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Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Bursa’da şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik ilçesi Engürücük Mahallesi'nde yol kontrolü yaptığı sırada M.K.B.'nin kullandığı aracı şüphe üzerine durdurdu. Ekipler, S.A., A.T. ile E.B.'nin üzerinde ve araç içerisinde arama yaptı. Araç içerisindeki sırt çantasında parfüm ve lens şişelerine gizlenmiş 20 gram metamfetamin ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

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